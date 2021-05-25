KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, 06 BS 8015 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 34 AC 1887 ve 34 PSU 93 plakalı otomobillerde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin kundaklamadan şüphelenmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri gelerek inceleme yaptı. Yangının kundaklama mı, yoksa başka bir nedenle mi başladığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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