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    • 26.05.2021 02:03
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    "i çok isteyen 'dır"

    İletişim Uzmanı , terörle mücadelede gelinen son durumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. iddialarıyla ilgili konuşan Saydam, "Seçimi çok isteyen terör örgütü 'dır. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte üç harfliler PÖH/JÖH, MİT ve TSK fena vuruyor." diye konuştu.

    Erken seçimi çok isteyen PKK'dır

    ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan İletişim Uzmanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. iddialarıyla ilgili konuşan Saydam, "Seçimi çok isteyen terör örgütü PKK'dır. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte üç harfliler PÖH/JÖH, MİT ve TSK fena vuruyor." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Saydam, Sağlık Bakanı 'nın, 120 milyon aşısının en geç eylül ayı sonuna kadar ülkemize geleceğinin müjdesini, Türkiye'nin ekonomik olarakta ferahlama sürecine gireceğinin işareti olarak yorumladı...

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    Haberler Güncel "Erken seçimi çok isteyen PKK'dır"