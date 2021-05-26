



'KALP HASTALIKLARI GENÇLERDE DE GÖRÜLEBİLİR'

Doç. Dr. Şarlı, kronik rahatsızlıkları olanları da uyararak, "İnsanlar koronavirüs nedeniyle hastaneye gelmekten korkuyorlar ve bu nedenle kimi zaman tedavilerini erteliyorlar. Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve sigara kullanımı risk faktörüdür. Bu risk faktörüne sahip bireylerin 40 yaş üzerindeler ise senelik mutlaka kalp kontrollerini yaptırmaları gerekir. 40 yaş altında da kalp krizi vakaları görüyoruz. 20'li yaşlarda anjiyo yaptığımız hastalarımız var. Sigara kullanım yaşanın aşağılara inmesi, beslenme şekli, kalp krizi riskinin yaş oranını aşağı çekiyor. 'Yaşım genç' diye hiç kimse kendisini kalp hastalığından uzak tutmamalıdır. Kalp hastalıkları daha genç insanlarda da görülebilir. Biz kendi hastalarımıza sıcak havalarda 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokakta dolaşmamalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.