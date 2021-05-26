Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un yeni sembolü olacağı söylenen Çamlıca Kulesi'nin açılacağı tarihi duyurdu. Vatandaşlar yapılan açıklamanın ardından Çamlıca Kulesi hakkında araştırmalara başladı. Çamlıca Kulesi yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olma özelliği taşıyor. Peki, Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak? Çamlıca Kulesi kaç metre yüksekliğinde? Maliyeti ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÇAMLICA KULESİ KAÇ METRE?
Çamlıca Kulesi, Üsküdar, Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer almaktadır.
Yapımına 2015 yılının Ekim ayında başlanan kule, Eylül 2020'de tamamlanıp hizmete girmiştir. Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Toplam yüksekliği 365 metre (1.198 ft) olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı, 145 metrelik bölümü ise antendir.
MALİYETİ NE KADAR?
Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Toplam yüksekliği 365 metre (1.198 ft) olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı, 145 metrelik bölümü ise antendir. Maliyeti ₺170 milyon olan kulede iki restoran ve bir seyir terası bulunmaktadır.