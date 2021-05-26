398 METRE YÜKSEKLİKTE RESTORAN

Kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

ÇAMLICA KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kule, İstanbul'un siluetini "anten çöplüğü"nden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başladı.

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle resmi olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor.