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    • 26.05.2021 15:19
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    özellikleri neler, ne zaman açılacak? Çamlıca Kulesi'nin yüksekliği kaç metre? Maliyeti...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un yeni sembolü olacağı söylenen 'nin açılacağı tarihi duyurdu. Vatandaşlar yapılan açıklamanın ardından Çamlıca Kulesi hakkında araştırmalara başladı. Çamlıca Kulesi yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olma özelliği taşıyor. Peki, ? Maliyeti ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Çamlıca Kulesi özellikleri neler, ne zaman açılacak?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un yeni sembolü olacağı söylenen Çamlıca Kulesi'nin açılacağı tarihi duyurdu. Vatandaşlar yapılan açıklamanın ardından Çamlıca Kulesi hakkında araştırmalara başladı. Çamlıca Kulesi yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olma özelliği taşıyor. Peki, Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak? Çamlıca Kulesi kaç metre yüksekliğinde? Maliyeti ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ÇAMLICA KULESİ KAÇ METRE?

    Çamlıca Kulesi, Üsküdar, Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer almaktadır.

    Yapımına 2015 yılının Ekim ayında başlanan kule, Eylül 2020'de tamamlanıp hizmete girmiştir. Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Toplam yüksekliği 365 metre (1.198 ft) olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı, 145 metrelik bölümü ise antendir.

    MALİYETİ NE KADAR?

    Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Toplam yüksekliği 365 metre (1.198 ft) olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı, 145 metrelik bölümü ise antendir. Maliyeti ₺170 milyon olan kulede iki restoran ve bir seyir terası bulunmaktadır.

        398 METRE YÜKSEKLİKTE RESTORAN
        Kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

        ÇAMLICA KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kule, İstanbul'un siluetini "anten çöplüğü"nden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başladı.

        369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle resmi olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

        Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor.

        Yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınıp, "tek verici tesis" modeline geçilecek. Böylece dağınık haldeki vericiler birleştirilerek şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliği engellenecek.

        Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulede toplandı. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

        Böylece, İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken, kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye ulaştı.

        Çamlıca Kulesi ve etrafı, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir teraslarıyla kısa vadede ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacak.
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        Haberler Güncel Çamlıca Kulesi özellikleri neler, ne zaman açılacak? Çamlıca Kulesi'nin yüksekliği kaç metre? Maliyeti...