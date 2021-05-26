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    • 26.05.2021 17:05
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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

    Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerine operasyon! 5 gözaltı

    Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlıların adreslerinde, iş yerlerinde ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu, 6 tabanca, 8 fişek, tüfek, laptop, matkap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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