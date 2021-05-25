Türk ve Yunan heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın tarihi belli oldu!

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 26-27 Mayıs'ta video telekonferans ile yapılacağını açıkladı.
Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir" denildi.