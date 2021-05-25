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    • 25.05.2021 16:21
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    Türk ve Yunan heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın tarihi belli oldu!

    Son dakika... : Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    Türk ve Yunan heyetleri arasında kritik toplantı

    , Türk ve Yunan heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 26-27 Mayıs'ta video telekonferans ile yapılacağını açıkladı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir" denildi.

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    Haberler Güncel Türk ve Yunan heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın tarihi belli oldu!