Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı ve vatandaşlar özellikle çalışanlar ne kadar tatil yapacaklarını merak ediyor. Dinlenmek isteyenler 2021 Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Bildiği üzere Ramazan Bayramı tam kapanma gölgesinde geçmişti. Gözler Kurban Bayramı tatiline çevrildi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? Kurban Bayramı ne zaman, tatil ne zaman başlıyor? İşte cevabı!