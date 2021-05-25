Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı ve vatandaşlar özellikle çalışanlar ne kadar tatil yapacaklarını merak ediyor. Dinlenmek isteyenler 2021 Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Bildiği üzere Ramazan Bayramı tam kapanma gölgesinde geçmişti. Gözler Kurban Bayramı tatiline çevrildi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? Kurban Bayramı ne zaman, tatil ne zaman başlıyor? İşte cevabı!
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl 20-21-22-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinde Kurban Bayramının arefesi eda edilecek. Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı Arefesi olarak eda edilirken Salı-Çarşamba-Perşembe ve Cuma günleri Kurban Bayramı günleri olarak idrak edilecek. 16 Temmuz mesai bitiminde başlayacak olan bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI 2021? 9 GÜN TATİL VAR MI?
Kurban Bayramına yaklaşılan şu günlerde vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı. 19 Temmuz Pazartesi günü Arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.