Erkam Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan suç duyurusu!

BİNALİ YILDIRIM'DAN ERKAM YILDIRIM AÇIKLAMASI!

Basın mensuplarına açıklama yapan Binali Yıldırım, "Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım'ı da zikretti. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" dedi. Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gidip uyuşturucu trafiği organizasyonunda yer aldığına ilişkin iddiaya cevap veren Binali Yıldırım, oğlunun Venezuela'da ihtiyaç sahiplerine sağlık ekipmanı yardımında bulunmak için gittiğini söyledi.

Binali Yıldırım, bu konuda şöyle konuştu: "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakaret, en büyük yanlışlıktır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa 'çamur at, izi kalsın' türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir. Oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya resmi ziyaretle gitmediğini de belirten Binali Yıldırım, "O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu gerçek dışıdır. Yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendi biletini alarak masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir" dedi.