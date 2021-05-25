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    • 25.05.2021 16:09
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    ÖSYM duyurdu: açıklandı! ?

    ALES 2021 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Sınava katılan adaylar ALES sonuçları için ÖSYM'den açıklama yapıp yapılmadığını araştırıyor. Bu gelişmelerin ardından bugün ÖSYM tarafından son dakika açıklama geldi. ALES sonuçları bu hafta açıklanır mı sorusunun cevabı da yanıtlanmış oldu. Peki, ? 2021 nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    ÖSYM duyurdu: ALES/1 sonuçları açıklandı!

    Sınava katılan adaylar ALES sonuçları için ÖSYM'den açıklama yapıp yapılmadığını araştırıyor. Bu gelişmelerin ardından bugün ÖSYM tarafından son dakika açıklama geldi. . ALES sonuçları bu hafta açıklanır mı sorusunun cevabı da yanıtlanmış oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı!

    ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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    ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

    2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

    Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

        Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

        ALES SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



        Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.



        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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