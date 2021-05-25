Sınava katılan adaylar ALES sonuçları için ÖSYM'den açıklama yapıp yapılmadığını araştırıyor. Bu gelişmelerin ardından bugün ÖSYM tarafından son dakika açıklama geldi. . ALES sonuçları bu hafta açıklanır mı sorusunun cevabı da yanıtlanmış oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı!
ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;
Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.