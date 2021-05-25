Sınava katılan adaylar ALES sonuçları için ÖSYM'den açıklama yapıp yapılmadığını araştırıyor. Bu gelişmelerin ardından bugün ÖSYM tarafından son dakika açıklama geldi. . ALES sonuçları bu hafta açıklanır mı sorusunun cevabı da yanıtlanmış oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı!