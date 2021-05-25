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    • 25.05.2021 12:13
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    Bakanlık açıkladı: Üs bölgesine girişimi engellendi

    Son dakika haberi... MSB: bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik sı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik sı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.



    1 TERÖRİST ETKİSİZ
    Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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