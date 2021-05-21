ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerini kullandı.

"SALDIRI GİRİŞİMİNDE, PERSONELİN DİKKATİ VE TEDBİRLER SAYESİNDE ZAYİAT MEYDANA GELMEDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıklamıştı.