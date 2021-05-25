Yapılan istihbari çalışmalarda sözde 'Sosyal Alan Merkezi' içinde örgüte bağlı sözde 'Halk Sağlığı Komitesi' isimli yapı bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüpheli tespit edildi.

45 GÜN KANDİL'DE EĞİTİM

Kurulan özel soruşturma ekibince yapılan teknik takip ve soruşturma kapsamında alınan etkin pişmanlık ve gizli tanık ifadeleri sonucunda şüphelilerden bir kısmının 'kadro' olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları, Kandil alanında 30- 45 gün süren sözde eğitim aldıkları belirlendi. Sözde ideolojik eğitim verenler arasında ise üst düzey örgüt mensuplarının da bulunduğu, bu üst düzey örgüt mensupları arasında Duran Kalkan ve Nurettin Demirtaş'ın da bulunduğu saptandı.