Üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül'de üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması!

Üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül'de üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili YÖK'ten yeni bilgiler verildi. Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, üniversitelerin Eylül ayında açılabilmesi için yapılması gerekenler paylaşıldı.

YÖK HAREKETE GEÇTİ

YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.