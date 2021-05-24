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    • 24.05.2021 09:55
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    Bugün ? olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

    olacak mı? Bugün ? Yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Tam kapanma döneminin ardından vaka sayısında büyük bir düşüş yaşanmasıyla birlikte, sorusuna da yanıt aranıyor. Peki ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bugün kabine toplantısı var mı? 24 Mayıs kabine toplantısı olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?

    Bugün kabine toplantısı var mı? 24 Mayıs kabine toplantısı olacak mı? Türkiye'nin merakla beklediği normalleşme kararları için gözler kabinede. Vatandaşlar yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağını sorguluyor. Bilindiği üzere kabine toplantıları Pazartesi günü yapılıyordu. Peki 24 Mayıs kabine toplantısı var mı?

    24 MAYIS KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Kabine toplantıları 2 haftada bir yapılmaya başlandı. Son toplantı 17 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Bu nedenle bir sonraki toplantının 31 Mayıs'ta olacağı söylenebilir.

    1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

    Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz.

    Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

        Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
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        Haberler Güncel Bugün kabine toplantısı var mı? 24 Mayıs kabine toplantısı olacak mı? Yasaklar kalkıyor mu?