Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de FETÖ'nün uyuyan hücrelerinin kamikaze saldırıları hakkında konuştu.

FETÖ'nün kitlesel eylemlerinin ardından uyuyan hücreleri devreye soktuğunu belirten Karaman, "Örgütler nasıl ayakta durur? Eylem yaparak sözde varlıklarını ortaya koyarlar. Bunu kitlesel eylemlerle bir de uyuyan hücrelerin kamikaze eylemleriyle yaparlar. Son dönemde 15 Temmuz gibi 17-25 Aralık gibi kitlesel eylemler yerine özellikle FETÖ'nün kamikaze eylemleri sıklaştırdığını görüyoruz." dedi.

TSK'daki yapılanmanın üstüne gidilmesiyle kripto unsurların deşifre edildiğini aktaran Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman açıklamasında, "Uyuyan hücre, örgüt elemanı olmasına rağmen örgütün hiçbir özelliğini taşımayan örgüte hiç bulaşmamış gibi görünen ancak örgüt tarafından yönlendirilen kişilerdir. Mesela hiç ByLock'cu olmayan, hiçbir FETÖ kurumunda çalışmayan hiçbir FETÖ'cü ile telefon trafiği yapmamış kişilere uyuyan hücre diyebiliriz. TSK'da uyuyan hücrelere yönelik çok büyük bir çalışma var. 5 yılda 29 bin 444 kişi ihraç edildi. 10 bin 678 muvazzaf soruşturmada. İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yoğun çalışmalar var. Bu uyuyan hücrelerin 15 Temmuz gibi bir kalkışmamaya yeltenmemesi için çalışılıyor." ifadelerine yer verdi.

UYUYAN HÜCRELER GEÇMİŞTE NE YAPTI?

Karaman darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'ün serbest bırakıldığını hatırlattı.

Uyuyan hücrelerin geçmişteki eylemlerini ele alan Nazif Karaman, "2015'te 2 hakim Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu FETÖ'cü polisleri tahliye etmek istedi. Nöbetçi oldukları güne denk getirdikleri girişim bertaraf edildi. Sonrasında Adil Öksüz serbest bırakıldı ve o hakim tutuklandı. Yine Adil Öksüz'ün Muğla'daki yeğeni de serbest bırakıldı." şeklinde konuştu.

KARLOV'UN KATİLİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Karaman, "Devletin polisi 'Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u korumaya geldim' diyerek içeri giriyor ve silahını çekerek öldürüyor. Neredeyse devletlerarası bir krize neden olacaktı. Talimatı da İzmir'deki FETÖ imamından almış. Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ evlerinde yetiştiği de ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜ KATLETTİLER

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesini hatırlatan Karaman, "Rize Emniyet Müdürü'nün 2018'de katledilmesi yine bir FETÖ'ye mensup bir polis memuru tarafından gerçekleştirildi. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi FETÖ ile mücadele konusunda İstanbul'daki çalışmaları nedeniyle çok simgesel bir isimdi." ifadelerine yer verdi.

SON ÖRNEK AA MUHABİRİ

Cuma günü 2 bakanı suç örgütü liderinin sözleriyle yargılayan AA muhabirini işaret eden Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"10 yıldır AA'da çalışıyor. Kağıt üstünde baktığında FETÖ ile çok bağlantısı görünmüyor. ByLock'cu değil, derneklerde çalışmamış, bağışlarda bulunmamış ancak ağabeyi KHK ile atılmış abla ve eniştesinin FETÖ trafiği ortaya çıkıyor bununla birlikte de uyuyan hücre kendini patlatıyor. Önce AA'dan canlı yayın talebinde bulunuyor. Bu işi canlı yayında yapmak istiyor. Olumsuz cevap alınca düzeneğini kurarak bir suç örgütü liderinin sözleriyle 2 bakanı yargılamak istiyor. FETÖ ile mücadele ısrarlı bir şekilde devam etmedikçe, bunların üstüne gidilmedikçe eylem sayısı artar."