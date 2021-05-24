CHP'li isimler seçimlerde z kuşağını etkilemek için kendilerini farklı gösterme çabalarıyla PR çalışmalarına hız verirken muhafazakar seçmenden de oy alabilmek için takiye yapıyor.

Bu taktiği uygulayan CHP'li isimlerin arasına bu kez CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç katıldı.

"CENAB-I ALLAH" DEDİ

Özkoç Twitter üzerinden, "At izi it izine karıştı Cenab'ı- Allah sonumuzu hayreylesin" ifadeleriye bir paylaşım yaptı.

Özkoç'un 'Cenab-ı Allah' demesine CHP'lilerden tepki geldi.

BEHRAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

O tepkiler arasında dikkat çekenlerden biri de Şair Ataol Behramoğlu'nun eşi Hülya Behramoğlu'nun yaptığı paylaşım oldu.

"ALLAH'IN KULLARI MIYIZ..."

Behramoğlu, "Cenabı-Allah dediğiniz de bitti iş. Kimiz biz ya hu? Cenab-ı Allah'ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?" ifadeleriyle Özkoç'a tepki gösterdi.

Gelen tepki tweetlerin bazıları: