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    • 24.05.2021 18:45
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    'li 'un 'Cenab-ı Allah' demesine CHP'liler tepki gösterdi!

    Muhafazakar seçmenden oy alabilmek için takiye yapan 'li isimlerin arasına bu kez CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili katıldı. Özkoç'un üzerinden yaptığı paylaşımda "Cenab-ı Allah" ifadelerine yer vermesi ise CHP tabanını rahatsız etti. Şair ’nun eşi "Kimiz biz ya hu? Cenab-ı Allah’ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?" ifadeleriye Özkoç'a tepki gösterirken bir çok CHP'li Özkoç'a tepki mesajı paylaştı.

    CHP'li 'Cenab-ı Allah' tan rahatsız oldu

    'li isimler seçimlerde z kuşağını etkilemek için kendilerini farklı gösterme çabalarıyla PR çalışmalarına hız verirken muhafazakar seçmenden de oy alabilmek için takiye yapıyor.

    Bu taktiği uygulayan CHP'li isimlerin arasına bu kez CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili katıldı.

    "CENAB-I ALLAH" DEDİ
    Özkoç üzerinden, "At izi it izine karıştı Cenab'ı- Allah sonumuzu hayreylesin" ifadeleriye bir paylaşım yaptı.

    Özkoç'un 'Cenab-ı Allah' demesine CHP'lilerden tepki geldi.

    BEHRAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ
    O tepkiler arasında dikkat çekenlerden biri de Şair 'nun eşi 'nun yaptığı paylaşım oldu.

    "ALLAH'IN KULLARI MIYIZ..."
    Behramoğlu, "Cenabı-Allah dediğiniz de bitti iş. Kimiz biz ya hu? Cenab-ı Allah'ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?" ifadeleriyle Özkoç'a tepki gösterdi.

    Gelen tepki tweetlerin bazıları:

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