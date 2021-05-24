



"Kendi halkından kaçan bir partiden ne bekleyeceksiniz? HDP'ye destek verenler bakın görüyorsunuz. Artık iç yüzünü onlar da görsünler. Suçlu insan kaçar, parti merkezi ama kepenk kapatıp, gittiler. Neden bizden kaçıyorlar? Biz onlar gibi eşkıya değiliz ki. Bizim çocuklarımızı bizzat HDP para karşılığı PKK'ya sattı. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Sonuna onlarla mücadele edeceğiz. Kaçmasınlar neden bizden kaçıyorlar? Gelsinler bizim çocuklarımızı istesinler. Kaçmakla bir yere varılmaz. Biz buradan kapılarından ayrılmayacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük bir mücadele veriyor, sonuna kadar onun yanındayız. İnşallah evlatlarımız gelip teslim olur güvenlik güçlerine. Oğluma sesleniyorum, güvenlik güçlerine teslim ol. PKK'nın üst yöneticileri mağara mağara saklanıyor. Çıkarıyorlar sizi oraya ölüme mahkum ediyorlar. HDP kaçıp gitti, PKK da mağara mağara saklanıyor. Biz de büyük mücadele vereceğiz çocuklarımız için. Burada biz de HDP ile mücadelemizi vereceğiz. HDP çocuklarımızı getirsin."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN