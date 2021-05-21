



"ONLAR NEREYE KAÇARSA KAÇSIN ONLARIN PEŞİNDEYİZ"

HDP'nin kepenk kapatmasına ve bunu açtıkları pankartla protesto eden evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş da "Biz buradan bütün dünyaya sesleniyoruz, HDP artık nereye kadar kaçacak? Nereye kaçarsa kaçsın biz peşine vereceğiz. Gelsinler 7, 8 ve 9 yaşındaki çocukların hesabını versinler. O kulaklarını tıkayanlar yeter artık bu anaların ve bu babaların sesini duysun herkes biz buradayız. Darabayı indirmişler ve siyaset yaptıklarını iddia ediyorlar. Onlar nereye kaçarsa kaçsın biz onların peşindeyiz. Burada bulunan çadır bu zaferi kazanacaktır. Ya benim ölümüm olacak ya da çocuğumu alacağım. Terör örgütü PKK ve onun uzantısı olan HDP'nin alayından korkmuyorum. Hepsine rest çekiyorum. Gelsin biz buradayız" şeklinde konuştu.

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