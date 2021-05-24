Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden 'Acun Medya Akademi'nin kurulduğunu ve eğitim vermeye başlayacağı bilgisini paylaştı. 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'da eğitime başlayacak Acunmedya Akademi ile ilgili bilgileri merak edenler detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Acun Medya Akademi eğitim başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi eğitim ücreti ne kadar? Hangi eğitimler verilecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!

ACUN MEDYA AKADEMİ EĞİTİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Acun Medya Akademi Eğitim ve Araştırması yapmak için internet sitesini ziyaret etmek yeterli. Burada karşınıza çıkan formu ve katılmak istediğiniz eğitim bölümünü doldurarak gönder butonuna basıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Acun Medya Akademi eğitim ücreti konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Eğitimin bölümüne göre ücretin de farklılık göstermesi bekleniyor.