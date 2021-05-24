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    • 24.05.2021 13:41
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    eğitim başvurusu nasıl yapılır? eğitim ücreti ne kadar? Hangi bölümler var?

    başvurusu nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen sorular arasında yer aldı. sosyal medya hesabı üzerinden ' Akademi’nin kurulduğunu ve eğitim vermeye başlayacağı bilgisini paylaştı. 7 Haziran’da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul’da eğitime başlayacak ile ilgili bilgileri merak edenler detaylarını araştırmaya başladı. Peki, ? ? Hangi eğitimler verilecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden 'Acun Medya Akademi'nin kurulduğunu ve eğitim vermeye başlayacağı bilgisini paylaştı. 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'da eğitime başlayacak Acunmedya Akademi ile ilgili bilgileri merak edenler detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Acun Medya Akademi eğitim başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi eğitim ücreti ne kadar? Hangi eğitimler verilecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    ACUN MEDYA AKADEMİ EĞİTİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Acun Medya Akademi Eğitim ve Araştırması yapmak için internet sitesini ziyaret etmek yeterli. Burada karşınıza çıkan formu ve katılmak istediğiniz eğitim bölümünü doldurarak gönder butonuna basıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Acun Medya Akademi eğitim ücreti konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Eğitimin bölümüne göre ücretin de farklılık göstermesi bekleniyor.

    ACUN MEDYA EĞİTİMLERİ HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

    Acun Medya Akademi eğitimleri ile ilgili güzel haberi sosyal medya hesabından veren Acun Ilıcalı 7 Haziran tarihinden itibaren eğitimlerin başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı açıklamasında, "Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler. " dedi.

    Acunmedya Akademi'deki eğitimini başarıyla tamamlayan Acunmedya Akademililer, tüm dünyada ve Türkiye'de geçerli Nişantaşı Üniversitesi onaylı Acunmedya Akademi Diploması'nı almaya hak kazanacaklardır.

    HANGİ BÖLÜMLER VE EĞİTİMLER VAR?

    'Hayalin İşin Olsun' mottosuyla yola çıkan Acunmedya Akademi'de 'Televizyon, Gastronomi ve Dijital' alanlarında uzman televizyoncular, duayen şefler ve dijitalin üstadları eğitim veriyor.

    1- TELEVİZYON BÖLÜMÜ

    İleri Televizyonculuk Eğitimi

    2- GASTRONOMİ BÖLÜMÜ

    Profesyonel aşçılık eğitimi

    Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

    Prochef Eğitimi

    3- DİJİTAL BÖLÜMÜ

    Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

    Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

    Google Reklamcılığı Eğitimi

    CRM ve Salesforce Eğitimi

        BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

        Acun Medya Akademi'ye başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda yer alan linke tıkayarak gerekli olan başvuru adımlarını uygulaması gerekiyor. https://acunmedyaakademi.com/ linkine tıkladıktan sonra sağ üstte bulunan hemen başvur butonuna basarak adımları sırasıyla tamamlamak gerekiyor.

        * Adınız ve soyadınızı girin,
        * Telefon numaranızı girin,
        * e-Posta adresinizi girin,
        * Bilgi almak için istediğiniz bölüm seçeneğinden, TV, gastronomi seçeneğini seçin,
        * KVKK aydınlatma metni ile elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun bilgilendirmesi seçeneklerini okuyarak işaretleyin,Ben robot değilim butonuna tıklayın,
        * Son olarak gönder butonuna bastıktan sonra iletişim numaranız ve mail adresiniz ile size ulaşılacaktır.

        Sıkça sorulan sorular;

        KAYIT OLMADAN ÖNCE AKADEMİYİ ZİYARETE GELEBİLİR MİYİM?

        Evet, ziyarette bulunabilirsiniz. Kampüsümüzü ziyaret edip, imkanlarımızı deneyimlemenizi özellikle tavsiye ediyoruz.

        TAKSİTLE YA DA KREDİ KARTIYLA ÖDEME OLACAK MI?

        Evet böyle bir seçenek mümkün. Kayıt olan herkes OTS (Okul Tahsilat Sistemi)'den yararlanarak taksitle ödeme yapabilir.

        AKADEMİDE ÜCRETSİZ EĞİTİMLER OLACAK MI?

        Akademide ücretsiz workshop ve seminerler olacak. Mezun olduktan sonra da katılmaya devam edebilirsiniz
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