Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden 'Acun Medya Akademi'nin kurulduğunu ve eğitim vermeye başlayacağı bilgisini paylaştı. 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'da eğitime başlayacak Acunmedya Akademi ile ilgili bilgileri merak edenler detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Acun Medya Akademi eğitim başvurusu nasıl yapılır? Acun Medya Akademi eğitim ücreti ne kadar? Hangi eğitimler verilecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!
ACUN MEDYA AKADEMİ EĞİTİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Acun Medya Akademi Eğitim ve Araştırması yapmak için internet sitesini ziyaret etmek yeterli. Burada karşınıza çıkan formu ve katılmak istediğiniz eğitim bölümünü doldurarak gönder butonuna basıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Acun Medya Akademi eğitim ücreti konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Eğitimin bölümüne göre ücretin de farklılık göstermesi bekleniyor.
ACUN MEDYA EĞİTİMLERİ HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR
Acun Medya Akademi eğitimleri ile ilgili güzel haberi sosyal medya hesabından veren Acun Ilıcalı 7 Haziran tarihinden itibaren eğitimlerin başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı açıklamasında, "Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler. " dedi.
Acunmedya Akademi'deki eğitimini başarıyla tamamlayan Acunmedya Akademililer, tüm dünyada ve Türkiye'de geçerli Nişantaşı Üniversitesi onaylı Acunmedya Akademi Diploması'nı almaya hak kazanacaklardır.
HANGİ BÖLÜMLER VE EĞİTİMLER VAR?
'Hayalin İşin Olsun' mottosuyla yola çıkan Acunmedya Akademi'de 'Televizyon, Gastronomi ve Dijital' alanlarında uzman televizyoncular, duayen şefler ve dijitalin üstadları eğitim veriyor.
1- TELEVİZYON BÖLÜMÜ
İleri Televizyonculuk Eğitimi
2- GASTRONOMİ BÖLÜMÜ
Profesyonel aşçılık eğitimi
Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi
Prochef Eğitimi
3- DİJİTAL BÖLÜMÜ
Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi
Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi
Google Reklamcılığı Eğitimi
CRM ve Salesforce Eğitimi