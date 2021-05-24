YKS sınavı ne zaman? 2021 YKS hangi gün, ertelendi mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Üniversiteye girmek isteyenler ve bunun hayalini kuranların YKS sınavına katılması ve başarılı not alması gerekiyor. Peki baraj puanı nedir, sınava girerken hangi belgeler gerekir? ÖSYM, 2021 yılı üniversite sınavı için tarih verdi ve adaylar heyecanla detayları araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
YKS ERTELENDİ Mİ?
Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM tarafından alınan karar doğrultusunda Mayıs ayında yapılacak olan bazı sınavlar ertelenmişti. Sınavların ertelenmesi YKS için erteleme olacak mı sorusunu akıllara getirdi. YKS tarihleri konusunda ÖSYM'den henüz erteleme kararı gelmedi. YKS, ÖSYM takvimine göre belirlenen sürede yapılacak.
2021 YKS NE ZAMAN?
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15'te yapılacak. 135 dk sürecek.
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15'te yapılacak. 180 dk. sürecek.
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15.54'te yapılacak. 120 dk. sürecek.