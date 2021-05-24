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    • 24.05.2021 18:02
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    ? , ? ÖSYM’den tarihi…

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Koronavirüs salgınından dolayı eğitim alanında da düzenlemeler oluyor, sınavlar erteleniyor ya da online olarak gerçekleşebiliyor. Peki , ? Üniversiteye girebilme hayali kuranlar büyük bir heyecanla her yıl ÖSYM’nin düzenlediği YKS sınavına katılıyor. ÖSYM’den tarihi hakkında bilgiler geldi. İşte ÖSYM takvimine göre sınavın yapılacağı tarih…

    takvim.com.tr
    YKS sınavı ne zaman?

    YKS sınavı ne zaman? 2021 YKS hangi gün, ertelendi mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Üniversiteye girmek isteyenler ve bunun hayalini kuranların YKS sınavına katılması ve başarılı not alması gerekiyor. Peki baraj puanı nedir, sınava girerken hangi belgeler gerekir? ÖSYM, 2021 yılı üniversite sınavı için tarih verdi ve adaylar heyecanla detayları araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    YKS ERTELENDİ Mİ?

    Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM tarafından alınan karar doğrultusunda Mayıs ayında yapılacak olan bazı sınavlar ertelenmişti. Sınavların ertelenmesi YKS için erteleme olacak mı sorusunu akıllara getirdi. YKS tarihleri konusunda ÖSYM'den henüz erteleme kararı gelmedi. YKS, ÖSYM takvimine göre belirlenen sürede yapılacak.

    2021 YKS NE ZAMAN?

    1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15'te yapılacak. 135 dk sürecek.
    2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15'te yapılacak. 180 dk. sürecek.
    3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15.54'te yapılacak. 120 dk. sürecek.

        YKS BARAJI KAÇ PUAN?

        Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

        Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için ise programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

        YKS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

        Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
        1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
        2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)



        Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
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