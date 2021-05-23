Karar Gazetesi başta olmak üzere bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'İntihalci tez yazımına hibe verilecek' şeklinde servis edilen haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyetlerine 5 bin Türk lirası hibe verileceği duyurulmuştu.
Ticaret Bakanlığı, hibe desteği verilecek faaliyetleri, Bakanlığın resmi sitesinde listeledi.
YALAN HABER SERVİS EDİLDİ
Listede yer alan 82.19.03 Nace kodlu "Tez vb. Yazım bürolarının faaliyetleri" maddesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "İntihalci tez yazımına hibe verilecek" iddiası öne sürüldü.
Karar Gazetesi yalan haberi okuyucularına sosyal medya üzerinden, "Ticaret Bakanlığı yayımladı: 'Akademik hırsızlar'a pandemi desteği" iddiasıyla okuyucularına servis etti.
Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulunarak söz konusu ifadenin Uluslararası tanımına uygun olarak TÜİK tarafından dilimize çevrildiği ve aynı şekilde kodlandığını bildirdi.
Bakanlık ayrıca kod sınıflandırmasının Ticaret Bakanlığı'na değil Avrupa Birliği'ne ait olduğunu kaydetti.