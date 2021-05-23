Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alınmasından sonra bu haber gündeme bomba gibi düştü ve detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Atilla Peker hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
GÖZALTINA ALINAN ATİLLA PEKER KİMDİR?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.
SEDAT PEKER KİMDİR?
Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu.
Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur.