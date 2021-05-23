Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2021 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 17:43
    ABONE OL

    ? Sedat Peker’in gözaltına alınan kardeşi kaç yaşında, ?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili yeni haberler, detaylar yakından takip ediliyor. Gerçekleştirilen operasyonda Sedat Peker’in kardeşi gözaltına alınınca hayatı hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Peki Sedat Peker’in gözaltına alınan kardeşi , ?

    takvim.com.tr
    Atilla Peker kimdir?

    Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alınmasından sonra bu haber gündeme bomba gibi düştü ve detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Atilla Peker hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    GÖZALTINA ALINAN ATİLLA PEKER KİMDİR?

    Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

    SEDAT PEKER KİMDİR?

    Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu.

    Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur.

        Tehditle tahsilât yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay 29 gün cezaevinde bulundu.12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

        Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılanmıştır. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir.

        Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi.10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu!
        Haberler Güncel Atilla Peker kimdir? Sedat Peker’in gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker kaç yaşında, nereli?