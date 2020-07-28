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    • 28.07.2020 19:42
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    Karar Gazetesi'nin manşetini dillendirdi! Uygur Türkleri üzerinden akılalmaz iftira

    Genel Başkanı , yine türlü yalanlarla gündem olma çabası içerisine girdi. Karar Gazetesi'nin manşetini dillendiren Davutoğlu, Türkiye'nin 50 bin Uygur Türkünü Çin'e iade edeceğini iddia etti. Davutoğlu'na yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan geldi.

    Uygur Türkleri üzerinden akılalmaz iftira

    AK Parti'den ayrılarak CHP-HDP gibi partilerin yanında yer alıp muhalefete soyunan ve 'ni kuran , yine türlü iftira ve yalanlarla AK Parti'yi hedef aldı. Türkiye'de yaşayan 50 bin civarındaki Uygur Türklerinin Çin'e iade edileceği yalanını ortaya atan Davutoğlu, Cumhur ittifakını da yalanlarıyla yıpratmaya çalışarak, "AK Parti, MHP'den vazgeçip Doğu Perinçek'in peşinden gidiyor" iddiasında bulundu.

    KARAR'IN MANŞETİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
    Partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi'nde açıklama yapan Davutoğlu, son dönemde gündemde olan Uygur Türkleri üzerinden akılalmaz iddialarla gündeme gelmeye çalıştı. Karar Gazetesi'nin manşeti üzerinden Türkiye'de bulunan yaklaşık 50 bin Uygurlu'nun önce Tacikistan'a, oradan da Çin'e gönderilmesi için çalışma yapıldığı yalanını ortaya atan Davutoğlu, "Bu tarihe ihanet demektir" dedi.

    "TAM BİR HEZEYAN"
    Davutoğlu'na yanıt ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çataklı, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!" dedi.

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