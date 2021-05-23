Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

HEDEFE YAKLAŞIYORUZ

Koronavirüs vaka sayısında 5 bin altı hedefine doğru yaklaşıyoruz. Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 koronavirüs testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

KAÇ DOZ AŞI YAPILDI?

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23 Mayıs itiibariyle 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.