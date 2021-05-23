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    • 23.05.2021 19:50
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    Son dakika: nu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika haberi... 23 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 koronavirüs testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Vaka sayısı 8 binin altına düştü!

    Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    HEDEFE YAKLAŞIYORUZ
    Koronavirüs vaka sayısında 5 bin altı hedefine doğru yaklaşıyoruz. Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 koronavirüs testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

    KAÇ DOZ AŞI YAPILDI?
    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23 Mayıs itiibariyle 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.

    Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.

    22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Yüzen tenis kortuna para var hastane yoluna yok!
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum