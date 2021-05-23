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    • 23.05.2021 17:19
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    ? ? İşte tarihçesi…

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Tüm dünyada her yıl kutlanan Anneler Günü’nün ardından şimdi gözler ’ne çevrildi ve hediyelerini almak isteyenler merakla arayışa başladı. Bu özel gün ise tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanıyor. Koşulsuz bir sevgi ve güven veren babalarımızın için ne yapsak azdır. Peki ilk ne zaman kutlanmıştı, tarihçesi nedir? ?

    takvim.com.tr
    Babalar Günü ne zaman?

    Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye'de Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan bu özel günde hediyeler alınacak ve güzel sözlerle Babalar Günü kutlanacak. İşte bu özel güne dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

    Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü, yani bugün kutlanacak.

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
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