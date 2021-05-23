Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye'de Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan bu özel günde hediyeler alınacak ve güzel sözlerle Babalar Günü kutlanacak. İşte bu özel güne dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü, yani bugün kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.