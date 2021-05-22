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    • 23.05.2021 06:45
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    | o illeri haritayla uyardı! Çöl sıcakları geliyor | 23-27 Mayıs

    uyarıları Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı illeri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca yapılan 5 günlük nde ise yarından itibaren Ege'deki bazı illerde çöl sıcaklarının hakim olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji o illeri haritayla uyardı! Çöl sıcakları geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 25°C
        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 23°C
        Az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 26°C
        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 26°C
        Az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 5°C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 18°C, 30°C
        Az bulutlu

        MANİSA 13°C, 31°C
        Az bulutlu

        MUĞLA 10°C, 32°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 26°C
        Az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ÇANKIRI °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KONYA °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU 3°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DÜZCE 7°C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU 6°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 13°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ARTVİN °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            TOKAT °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AĞRI °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN 18°C, 28°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR 10°C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 12°C, 26°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 15°C, 29°C
                Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji o illeri haritayla uyardı! Çöl sıcakları geliyor | 23-27 Mayıs