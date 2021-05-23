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    • 23.05.2021 16:37
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    'de lerin inleri yerle bir edildi! Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'ün ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bulunan 4 yeraltı deposunda, el yapımı patlayıcı, 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    AA
    Bingöl'de teröristlerin inleri yerle bir edildi!

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, kırsalında terör örgütünün yeraltına patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı.

    EREN-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, PKK'lı lerce kullanılan toprağa gömülü 4 yeraltı deposu tespit edildi.

    Depolarda yapılan aramada el yapımı patlayıcı ile 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların devam edeceği bildirildi.

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    Haberler Güncel Bingöl'de teröristlerin inleri yerle bir edildi! Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi