Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Karlıova kırsalında terör örgütünün yeraltına patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı.
EREN-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, PKK'lı teröristlerce kullanılan toprağa gömülü 4 yeraltı deposu tespit edildi.
Depolarda yapılan aramada el yapımı patlayıcı ile 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların devam edeceği bildirildi.