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    • Güncel
    • 23.05.2021 15:55
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    • 23.05.2021 15:55
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    Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine saldıran 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

    Barış Pınarı bölgesine saldıran 6 terörist artık yok

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine saldıran 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!