Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İslam dünyasında büyük öneme sahip olan dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nda Müslüman alemi ibadetlerini yerine getiriyor. Özellikle çalışan milyonlarca vatandaş bu tarihi merakla araştırıyor ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021