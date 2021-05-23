Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2021 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2021 16:36
    ABONE OL

    ? Diyanet takvimi…

    Gündemde yüzbinlerce kişi Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Ramazan Bayramı’nın sona ermesinin ardından Müslüman alemi ikinci dini bayramımız olan ’nın hangi tarihte idrak edileceğini merak eder oldu. Peki ? Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Diyanet takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki kimler kurban kesmekle yükümlüdür? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman?

    Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İslam dünyasında büyük öneme sahip olan dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nda Müslüman alemi ibadetlerini yerine getiriyor. Özellikle çalışan milyonlarca vatandaş bu tarihi merakla araştırıyor ve kaç gün süreceğini merak ediyor. İşte detaylar…

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

        2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
        Miraç Kandili: 10 Mart 2021
        Berat Kandili: 27 Mart 2021
        Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

        KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

        Kurban Bayramı, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bir bayramdır. Sosyal adaletin gelişmesini ve Müslümanlar arasında birliği sağlar.Kişi, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

        İslami kıstaslara göre zengin sayılan Müslümanların, malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda alışkanlık verir. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır.

        Fakirin de varlıklı kullar sayesinde Allah'a şükretmesine, yeryüzünde dünya nimetlerinin dağılımım konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        WhatsApp'ta yeni mesaj tuzağı!
        Haberler Güncel Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet takvimi…