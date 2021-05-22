Musab Turan kimdir? Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan neden kovuldu?

Musab Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bakanlara yönelik sorduğu skandal sorularla gündeme gelen Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan ismi arama motorlarında sorgulanıyor. Musab Turan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamayla Musab Turan'ın görevine son verildiği açıklanmıştı.
MUSAB TURAN KİMDİR?
Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı programda Soylu'nun şahısını hedef alarak yönelttiği kindar sorunun sebebi ise ortaya çıktı.
Muhabirin abisi T.T'nin KHK'dan ihraç edilen polisler arasında olduğu, ablası B.U'nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç fetöcülere para gönderdiği ortaya çıktı.
Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.