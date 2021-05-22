Musab Turan kimdir? Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan neden kovuldu?

Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.