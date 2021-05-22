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    • Güncel
    • 22.05.2021 19:56
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    • 22.05.2021 19:56
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    açıkladı: 'de aşılamada son durum

    uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı.

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