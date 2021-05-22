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    • 22.05.2021 19:36
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    Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi 'ın ailesine başsağlığı mesajı!

    Son dakika haberleri... Başkan 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi 'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi Turan için mesaj

    Başkan , şehit bekçi 'ın ailesine başsağlığı diledi.

    Alınan bilgiye göre, Erdoğan, 'da görevi başındayken 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ
    'da dün yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulmak istenen ancak kaçmaya başlayan araca Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4 polis, 4 bekçiden oluşan ekip tarafından "dur" ihtarı yapılmıştı.

    İhtara uymayan sürücü, 2 çarşı ve mahalle bekçisine çarpmıştı. Yaralı bekçiler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

    Kazada bacağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit olmuştu. Diğer bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

    Gözaltına alınan Ö.Ç. (38) hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

    Sürücünün 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı!