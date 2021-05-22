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    • 23.05.2021 01:35
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    Başkan Erdoğan'dan projesine ilişkin paylaşım!

    Başkan , projesine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir infografiye yer veren Erdoğan, "Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Ülkemize ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olsun

    Başkan , Işık Görünme Töreni'ne, 'nden canlı bağlantıyla katıldı.

    Başkan Erdoğan daha sonra Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    ÜLKELERİMİZE VE KIBRIS TÜRKÜ'NE HAYIRLI OLSUN
    Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ana vatanın suyunu KKTC'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, projeye ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.

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