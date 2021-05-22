Bayraktar TB2 SİHA fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 teknik özellikleri nelerdir?

Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 SİHA fiyatı nasıl? Bayraktar TB2 teknik özellikleri nelerdir? Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Bu gelişmeyle Bayraktar TG2 fiyatı ve özellikleri araştırılmaya başlandı.
BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR?
Polonya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satın alma kararı verdi. İnsansız hava araçlarında Roketsan'ın mühimmatları kullanılacak. Böylece NATO üyesi bir ülkeye ilk kez SİHA satışı yapılmış olacak.
Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. NATO üyesi olan Polonya'ya Türkiye'den 4 filo, 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satışı yapılacak.
Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Bakan Blaszczak Türkiye'den SİHA alımlarının detaylarını paylaştı. Blaszczak, Türkiye'den insansız hava araçları satın alacaklarını açıkladı.
24 Bayraktar TB2 S/İHA'nın teslimatları 2022 yılında gerçekleştirilecek. SİHA'lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında sözleşmenin imzalanması bekleniyor. atılması bekleniyor.
Türkiye daha önce de Bayraktar TB2 ihracatında bulunmuştu.Libya, Suriye, Dağlık Karabağ'da etkin olarak kullanılan SİHA'lar Katar, Ukrayna, Azerbaycan'a satılmıştı.
Bayraktar TB2 satış fiyatına ilişkin bir bilgi verilmedi.