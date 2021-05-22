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    • 22.05.2021 14:57
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    (SİHA) fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 teknik özellikleri nelerdir?

    Polonya'nın Türkiye'den 24 adet satın alacağını açıklamasının ardından gündem konusu oldu. Bayraktar TB2 teknik özellikleri nelerdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak. İşte Bayraktar TB2 SİHA satış fiyatı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Bayraktar TB2 SİHA fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 teknik özellikleri nelerdir?

    Bayraktar TB2 fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 SİHA fiyatı nasıl? Bayraktar TB2 teknik özellikleri nelerdir? Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Bu gelişmeyle Bayraktar TG2 fiyatı ve özellikleri araştırılmaya başlandı.

    BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR?

    Polonya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satın alma kararı verdi. İnsansız hava araçlarında Roketsan'ın mühimmatları kullanılacak. Böylece NATO üyesi bir ülkeye ilk kez SİHA satışı yapılmış olacak.

    Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. NATO üyesi olan Polonya'ya Türkiye'den 4 filo, 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satışı yapılacak.

    Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Bakan Blaszczak Türkiye'den SİHA alımlarının detaylarını paylaştı. Blaszczak, Türkiye'den insansız hava araçları satın alacaklarını açıkladı.

    24 Bayraktar TB2 S/İHA'nın teslimatları 2022 yılında gerçekleştirilecek. SİHA'lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak.

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında sözleşmenin imzalanması bekleniyor. atılması bekleniyor.

    Türkiye daha önce de Bayraktar TB2 ihracatında bulunmuştu.Libya, Suriye, Dağlık Karabağ'da etkin olarak kullanılan SİHA'lar Katar, Ukrayna, Azerbaycan'a satılmıştı.

    Bayraktar TB2 satış fiyatına ilişkin bir bilgi verilmedi.

        BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ!

        Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. TB2 Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir. Ağ tabanlı bir sistem mimarisine sahip Bayraktar Sistemi, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır.

        Kale-Baykar ortaklığında geliştirilen taktik sınıftaki İHA'dan 2016 yılında Konya atış sahasında ateşlenen Roketsan'ın geliştirdiği MAM-L mühimmatı, 8 kilometreden hedefini tam isabetle vurdu.

        Bayraktar, ilk atış testini 2015 yılının aralık ayında yapmıştı. Mühimmatların üzerine yazılan 'Beni at, onu atma', 'Atcem deyon atmeyon' yazıları ile dikkat çekmişti. İlk atış üzerinde harp başlığı olmayan test mühimmatı ile gerçekleştirilmişti.

        Halen devam eden testlerde, İHA'nın mühimmat taşıyacak şekilde görev yapması planlanıyor. Roketsan'ın insansız hava aracı platformları için geliştirdiği MAM-L ve MAM-C mühimmatlarının ağırlıkları 22,5 kilogram. 10 kilogram ağırlığında harp başlığına sahip güdümlü mühimmat, 8 kilometreden hedefini vurabiliyor.
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