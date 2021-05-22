Bayraktar TB2 SİHA fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 teknik özellikleri nelerdir?

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ!

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. TB2 Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir. Ağ tabanlı bir sistem mimarisine sahip Bayraktar Sistemi, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır.

Kale-Baykar ortaklığında geliştirilen taktik sınıftaki İHA'dan 2016 yılında Konya atış sahasında ateşlenen Roketsan'ın geliştirdiği MAM-L mühimmatı, 8 kilometreden hedefini tam isabetle vurdu.