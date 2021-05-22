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    • 22.05.2021 14:55
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberi! , 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

    DHA
    PKK'ya bir darbe daha! Çok sayıda ele geçirildi

    , 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.


    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

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