Antalya'nın Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı aşka ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı.