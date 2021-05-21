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    İYİ Partili , eski şoförü 'nin eşi ile aşk yaşadı! "Pusu kurup beni vurdular"

    'nın Belediye Başkanı İYİ Partili 'ün, eski şoförü 'nin eşi ile yaşadığı iddia edilen aşka ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı. İddiaya göre Halil Öztürk panik yaşadı. Ahmet Tilki, "Davadan vazgeçmediğim için pusu kurup beni vurdular" dedi.

    Bana pusu kurdular

    İParti'de skandallar bitmiyor. Antalya'da, Elmalı Belediyesi'nde çalıştığı dönemde eşi S.T.'nin, kendisini İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile aldattı. İş davalık olunca önceki gün yeni bir gelişme yaşandı.

    Ahmet Tilki, domuz kurşunlu silahlı saldırıda yaralandı. Bunun nedenini ise HTS kayıtları olduğu iddia edildi.

    Antalya'nın Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı aşka ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

        HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı dosyasına ulaşmasının ardından Ahmet Tilki domuz kurşunu ile saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.

        Hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Tilki, "Ne kurşunu sıkarsanız sıkın, davamdan ve şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni susturmak için pusu kurdular" dedi.

        ERDOĞAN ÖZTÜRK
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        Haberler Güncel İYİ Partili Halil Öztürk, eski şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile aşk yaşadı! "Pusu kurup beni vurdular"