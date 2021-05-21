İYİ Parti'de skandallar bitmiyor. Antalya'da, Elmalı Belediyesi'nde çalıştığı dönemde eşi S.T.'nin, kendisini İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile aldattı. İş davalık olunca önceki gün yeni bir gelişme yaşandı.
Ahmet Tilki, domuz kurşunlu silahlı saldırıda yaralandı. Bunun nedenini ise HTS kayıtları olduğu iddia edildi.
Antalya'nın Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı aşka ilişkin HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı.