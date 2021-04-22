Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde yıllarca kentin çöplerinin depolandığı Vahşi Çöp Depolama Alanı'nı hafriyat döküm sahasına dönüştüren CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kent için büyük bir tehlikeye davetiye çıkardı.
'PATLAYACAK' KORKUSU
İnşaat atıklarıyla üzeri kapanan çöplükte gaz sızıntıları yaşanırken, bölgede yaşayan vatandaşlar 39 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul Hekimbaşı çöplüğü faciasının bir benzerinin başlarına geleceğinden korkuyor.
Kentte uzun yıllar kullanılan çöp alanı, 5 yıl önce kentte geri dönüşüm tesisinin kurulmasının ardından kullanılmamaya başladı. Çöplükte biriken metan gazının tahliye edilmesi ve verimli toprakla üstünün örtülerek yeşillendirilmesi için hazırlanan proje ise Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından rafa kaldırıldı.