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    • 19.05.2021 22:36
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    açıkladı: Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023 'de yapılacak

    Son dakika haberleri...   (MSB) Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023'ün ev sahipliğinde 'de yapılacağını açıkladı.

    MSB duyurdu! 2023'de Türkiye'de yapılacak

    Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023'ün ev sahipliğinde 'de yapılacağını açıkladı.

    MSB'den yapılan açıklamada, Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2021'in (-ENASC-2021) ev sahipliğinde 18-19 Mayıs'ta video telekonferans yöntemiyle icra edildiğini belirtti.

    Açıklamada, 20 ülkenin katıldığı konferansta bir sonraki etkinliğin (ENASC-2023) Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümünde 2023'de Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

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