Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçildi. Hafta sonu tam gün hafta için ise 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. 1 Haziran'a kadar geçerli olan bu genelgede işyerleri nasıl faaliyet gösterecek? Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri piknik alanları oldu, peki açıldı mı?
PİKNİK YERLERİ AÇIK MI KAPALI MI?
Tematik parklar kapalı olacak, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme sürecinde mesire alanlarında piknik yapılmayacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI "KADEMELİ NORMALLEŞME" TAKVİMİ
İş Yerlerinin Faaliyetleri
3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,