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    • 20.05.2021 11:57
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    Gündemde yüzbinlerce kişi , ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. 17 günlük tam kapanmanın ardından havaların da ısınmasıyla birlikte piknik alanlarıyla ilgili araştırmalar arttı. Peki ? ? İçişleri Bakanlığı “kademeli normalleşme” ile ilgili yeni bir genelge yayınladı ve detaylar merak konusu oldu. 1 Haziran’a kadar geçerli olacak yeni kararlarda bazı yerler açılırken bazıları kapalı kalmaya devam ediyor. Piknik yerleri ile ilgili yasak kalktı mı? işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Piknik yerleri açık mı, kapalı mı?

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçildi. Hafta sonu tam gün hafta için ise 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. 1 Haziran'a kadar geçerli olan bu genelgede işyerleri nasıl faaliyet gösterecek? Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri piknik alanları oldu, peki açıldı mı?

    PİKNİK YERLERİ AÇIK MI KAPALI MI?

    Tematik parklar kapalı olacak, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme sürecinde mesire alanlarında piknik yapılmayacak.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI "KADEMELİ NORMALLEŞME" TAKVİMİ

    İş Yerlerinin Faaliyetleri
    3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    - Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

    - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

    3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

    - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

    - Sinema salonları,

    - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

    - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

        - Hamam, sauna ve masaj salonları,

        - Lunaparklar ve tematik parklar.

        Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

        3.3- Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri;

        - Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

        - Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

        3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

        3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

        3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.

        3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
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