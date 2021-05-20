

Sanık Umut Karagöz'ün mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı, suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Karagöz ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları ortaya çıkarken mağdur kadın Z.Y.'nin sanık Karagöz'ün ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Karagöz'ün genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı açıklanmıştı. Sonrasında genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği, sanık Karagöz'ün ise öfkeyle mağdur Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve Z.Y.'i dövüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak cinsel ilişkiye zorladığı belirtilmişti.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Karagöz'ün 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 4. celsesi bugün görüldü. Tutuklu sanık Karagöz, İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.