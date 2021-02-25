

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şikayetçi avukatı, tanık Edip Derin'in 3 senedir çalıştığını ve sanığı tanıdığını beyan etmesine rağmen, sanıkla aynı iş yerinde çalışan mağduru tanımamasının çelişkili olduğunu öne sürerek "Çünkü her ikisi de garsonluk yapmaktadır" dedi.

KALMASI İÇİN ISRAR ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında suç tarihi olan 20 Kasım 2020'de Umut Karagöz'ün Z.Y. ve arkadaşları Ö.K. ile akşam saatlerinde kapalı bir kafede buluştuklarını belirtti. Mütalaada bir süre sonra Ö.K.'nin kafeden ayrıldıkları, Umut Karagöz ile Z.Y.'nin yarım saat kadar yalnız kaldığı ifade edildi. Z.Y.'nin kalkmak istediği sırada sanık Umut Karagöz'ün kalması için ısrar ettiği belirtilen mütalaada, Z.Y.'nin rahatsız olduğu, gitmek için ayağa kalktığında sanığın cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.