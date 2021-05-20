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    • 20.05.2021 11:18
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    TKP/ML operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Hainler bakın nereyi hedef almışlar! Ak Parti...

    İstanbul’da dün terör örgütü TKP/ML’ye düzenlenen operasyonun keşif görüntüleri ortaya çıktı. 6 ilçede 8 hücre evine düzenlenen ve 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bir detay dikkat çekti. Hainlerin bombalı eylem için AK Parti binasını hedef aldıkları öğrenildi. İşte detaylar…

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

    Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır" denilmişti.

    DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
    Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. Operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptıkları görüldü.

        Bakanlığın açıklamasında "Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,

        18 Adet AK 47 Şarjörü

        1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,

        1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,

        (1) Adet El Telsizi* ele geçirilmiştir.

        Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur.'' denildi.
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        Keşif görüntüleri ortaya çıktı! Hainler bakın nereyi hedef almışlar!
        Haberler Güncel TKP/ML operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Hainler bakın nereyi hedef almışlar! Ak Parti...