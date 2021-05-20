TKP/ML operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Hainler bakın nereyi hedef almışlar! Ak Parti...

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır" denilmişti.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. Operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptıkları görüldü.