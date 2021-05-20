AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.09 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 9.38 kilometre olarak bildirildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.09 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 9.38 kilometre olarak bildirildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
İşte deprem dair tüm detaylar...
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 21.05.2021, 00:09:38 TSİ
Enlem : 38.4315 N
Boylam : 39.2098 E
Derinlik : 9.38 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2021.05.21 00:15:37 38.7235 31.7712 4.0 -.- 2.8 -.- KUZOREN-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.05.21 00:09:38 38.4365 39.1963 5.0 -.- 3.6 3.6 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.05.20 23:21:07 39.1298 28.1188 13.9 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.20 22:27:00 37.9335 27.0732 18.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.20 22:08:31 37.9020 26.9463 5.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.20 21:23:48 36.3767 27.1865 19.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 20:56:12 35.2097 23.1915 31.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 20:27:19 36.3318 27.1695 9.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 19:55:52 38.9100 27.1263 9.0 -.- 1.9 -.- BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2021.05.20 19:55:28 35.0040 24.2332 21.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 19:53:38 38.3497 26.4065 12.2 -.- 1.5 -.- GERMIYAN-CESME (IZMIR) İlksel
2021.05.20 19:53:09 40.6482 29.2218 0.0 -.- 2.4 -.- SAMANLI-(YALOVA) İlksel
2021.05.20 19:37:35 36.6172 28.9385 18.1 -.- 2.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 19:02:37 39.3708 28.5693 13.3 -.- 1.9 -.- BOZBUK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.05.20 19:01:33 39.3648 28.5000 3.0 -.- 1.7 -.- PANAYIR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.05.20 18:41:14 39.1153 28.1095 14.3 -.- 2.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.20 18:23:25 40.9365 33.8707 10.1 -.- 2.4 -.- YUKARIKAYI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2021.05.20 18:22:29 39.1338 28.1017 2.6 -.- 3.0 2.9 ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.20 16:57:51 38.3505 38.6633 4.9 -.- 2.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel
2021.05.20 16:08:28 37.9005 27.1672 10.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.20 15:31:35 39.0862 27.5572 0.0 -.- 1.8 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.20 15:13:20 37.4392 37.3057 9.6 -.- 1.9 -.- MEMISKAHYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.05.20 14:13:11 39.1267 28.1282 7.2 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.20 14:05:51 38.0957 30.1747 7.9 -.- 2.1 -.- COBANSARAY-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel