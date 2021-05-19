19 Mayıs bu yıl da pandemi tedbirleri altında kutlanacak! 84 milyondan İstiklal Marşı





19.19'DA İSTİKLAL MARŞI

Saat 19.19'da ise bütün Türkiye evlerinin balkonları ve pencerelerinden hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak. İstiklal Marşı stadyumlar ve spor tesislerinden de çalınacak. Şarkıcılar Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç gençler için konser verecek. Gençler için ayrıca gün boyu sosyal medya üzerinden çevrimiçi bilgi yarışmaları, söyleşiler ve özel yayınlar yapılacak. Pandemi öncesinde her yıl hayata geçirilen fener alayları ve açık hava etkinlikleri ise Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamayacak.