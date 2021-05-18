19 Mayıs yarın bankalar, noterler ve PTT'ler açık mı? 19 Mayıs 2021 Çarşamba nereler açık olacak? Çalışma saatleri...

Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs bankalar, noterler ve PTT'ler açık mı? 19 Mayıs 2021 Çarşamba nereler açık olacak? İşte merak edilenler...
19 MAYIS BANKALAR, NOTERLER VE PTT'LER AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan banka, noter ve PTT şubeleri bir günlüğüne kapalı olacaktır. Vatandaşlar işlemlerini 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirebilecek.
İşte nereler açık olacak merak edilenler;
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA NERELER AÇIK OLACAK?
19 Mayıs Çarşamba günü koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler, bakkal ve fırınlar açık olacaktır.
15 GÜNLÜK "KADEMELİ NORMALLEŞME" DÖNEMİ BAŞLADI
Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan'dan itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği anımsatılarak gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse vatandaşların tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucu günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi düşüş yaşandığı belirtildi.