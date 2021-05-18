19 Mayıs yarın bankalar, noterler ve PTT'ler açık mı? 19 Mayıs 2021 Çarşamba nereler açık olacak? Çalışma saatleri...

Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs bankalar, noterler ve PTT'ler açık mı? 19 Mayıs 2021 Çarşamba nereler açık olacak? İşte merak edilenler...

19 MAYIS BANKALAR, NOTERLER VE PTT'LER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan banka, noter ve PTT şubeleri bir günlüğüne kapalı olacaktır. Vatandaşlar işlemlerini 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirebilecek.

İşte nereler açık olacak merak edilenler;