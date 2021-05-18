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    • 18.05.2021 09:31
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    Son dakika: Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

    Türkiye'den İsrail'e sert tepki

    Sözcü Bilgiç, 'nin İsrail tarafından bombalanmasına yönelik soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi'nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Katar Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz