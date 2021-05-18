Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirilmesinin görüntülerini paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
1️⃣ Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Qwsacymbdi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2021
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!" denildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 'SOFİ NURETTİN' İSİMLİ TERÖRİSTİN ÖRGÜTTEKİ FAALİYETLERİ
İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El-Muhammed, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. 1990 yılında örgüte katılan Suriyeli terörist, Türk Ordusunca Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik 2008'de gerçekleştirilen harekatta örgütün sözde askeri kanadı sayılan HPG sorumlusuydu.