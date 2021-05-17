Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2021 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 16:00
    ABONE OL

    'nin HDP'ye "bakanlık" sözüne MHP'den sert tepki: Terör örgütünü iktidara taşımak istiyorlar

    ’li eski milletvekili ’in "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2’inci tura kalırsa HDP’ye bakanlık vaat edilebilir" çıkışına MHP'den de tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri bu böyle. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler. CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum." dedi. Vaziyeti "Rezaletin son perdesi" olarak tanımlayan Akçay, "CHP şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor" açıklamasında bulundu.

    Terör örgütünü iktidara taşımak istiyorlar

    Dursun Çiçek, partisi CHP'nin olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kazanmak için HDP'ye bir veya iki bakanlık vermesi gerektiğini söyledi.


    Bu açıklamalara tepkiler sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin kritik ismi Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan konuya ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.

    "TERÖR ÖRGÜTÜNÜ İKTİDARA TAŞIMAK İSTİYOR"
    Sabah'ın haberine göre CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri HDP ile gizli ya da açık dolaylı ya da dolaysız her şekilde ittifak halinde olduğunu belirten MHP'li Akçay, "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri bu böyle. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler. CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum." dedi. Vaziyeti "Rezaletin son perdesi" olarak tanımlayan Akçay, "CHP şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor" diye ekledi.

    İYİ PARTİ'NİN DE GÖRÜŞÜ ANLAŞILIYOR
    Akçay, Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'nin Dursun Çiçek'in skandal açıklamaları ve CHP'den gelen benzer ifadeler hakkında tepki göstermediğine dikkat çekerek "İYİ Parti'nin bu açıklamalara herhangi bir tepkisi yok. CHP'den gelen seslerin İYİ Parti'nin de görüşü olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

        BU AÇIKLAMALAR CHP'NİN KURUMSAL POLİTİKASI
        Ortaya çıkan tablonun bir kurumsal politikanın sonucu olduğunu vurgulayan Erkan Akçay, CHP'den gelen bu tür açıklamaların spontane gelişmediğini belirtti. Akçay, "Kılıçdaroğlu daha önce 'Seçim zamanı oturulup konuşulur' dedi. Dursun Çiçek'in itirafından sonra Gürsel Tekin de yine benzer ifadeler kullandı. Bu açıklamaların CHP'nin kurumsal bir politikası olduğu açık" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muharrem İnce partisini kuruyor!
        Haberler Güncel CHP'nin HDP'ye "bakanlık" sözüne MHP'den sert tepki: Terör örgütünü iktidara taşımak istiyorlar