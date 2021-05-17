Dursun Çiçek, partisi CHP'nin olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kazanmak için HDP'ye bir veya iki bakanlık vermesi gerektiğini söyledi.
Bu açıklamalara tepkiler sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin kritik ismi Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan konuya ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ İKTİDARA TAŞIMAK İSTİYOR"
Sabah'ın haberine göre CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri HDP ile gizli ya da açık dolaylı ya da dolaysız her şekilde ittifak halinde olduğunu belirten MHP'li Akçay, "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu günden beri bu böyle. Seçimlerde de HDP'yi Meclis'e taşımak için gayret gösterdiler. CHP'nin HDP'ye hamilik yaptığı malum." dedi. Vaziyeti "Rezaletin son perdesi" olarak tanımlayan Akçay, "CHP şimdi de terör örgütünü iktidara taşımak istiyor" diye ekledi.
İYİ PARTİ'NİN DE GÖRÜŞÜ ANLAŞILIYOR
Akçay, Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'nin Dursun Çiçek'in skandal açıklamaları ve CHP'den gelen benzer ifadeler hakkında tepki göstermediğine dikkat çekerek "İYİ Parti'nin bu açıklamalara herhangi bir tepkisi yok. CHP'den gelen seslerin İYİ Parti'nin de görüşü olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.