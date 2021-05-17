Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'le ilgili A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ağar'ın açıklamaları:
"SURİYE'DEKİ PKK'NIN DİZAYN EDİLMESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENDİ"
Şu ana kadar gerçekleştirilmiş en önemli etkisizleştirmelerin belkide en başındaki olay. Şimdi bu bir saha adamı aynı zamanda bir karar verici. Murat Karayılan, örgütün en üst seviyesinde gözüken sözde liderlerinden olmakla birlikte eylem alanlarında politik olarak yoklar. Sofi Nurettin ise hem teorik olarak var hem pratik olarak var. Bir saha terör elebaşısı aslında ve özellikle Suriye'deki PKK'nın dizayn edilmesinde çok büyük bir rol üstlendi.
"EYLEMLERİN PLANLANMASI, KURGULANMASI VE İCRA EDİLMESİNDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR FİGÜRDÜ"
Teröristlerin büyük çoğunluğunun ona son derece bağlı oldukları onun sözde terör emir komutası altında hareket ettikleri, eylemlerin planlanması, kurgulanması ve icra edilmesinde son derece önemli bir figürdü. Şimdi etkisizleştirildi, örgüt üzerinde çok büyük bir etkisinin olacağını düşünüyorum.
Örgütün liderler kadrosunda böylesine ulaşılması son derece zor bir teröristin etkisiz hale getirilmesi de büyük bir yankıya sebebiyet verecek.
"ÖRGÜT İÇERİSİNDE ÇOK BÜYÜK BİR KARŞILIĞI VAR"