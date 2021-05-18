Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Bankalar açık mı 2021? 19 Mayıs Çarşamba EFT ve havale yapılabiliyor mu? Yarın PTT ve noterler çalışıyor mu? İşte detaylar!