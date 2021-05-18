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    • 18.05.2021 21:29
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    Bankalar açık mı 2021? ? Yarın ve noterler çalışıyor mu?

    Bankalar açık mı 2021? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda banka, ve noterlerde işlem yapacak olan vatandaşlar, hangi kurumların açık olup olmayacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ? ? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs Bankalar açık mı 2021? Yarın PTT ve noterler çalışıyor mu?

    Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Bankalar açık mı 2021? 19 Mayıs Çarşamba EFT ve havale yapılabiliyor mu? Yarın PTT ve noterler çalışıyor mu? İşte detaylar!

    19 MAYIS ÇARŞAMBA BANKALAR AÇIK MI?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Bu nedenle de resmi tatildir. Bankalar bu nedenle resmi tatillerde çalışmıyor.

    EFT VE HAVALE YAPILABİLİYOR MU?

    Resmi tatil nedeniyle EFT yapılamazken havale işlemi ise yapılabiliyor.

        19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA NERELER AÇIK OLACAK?

        19 Mayıs Çarşamba günü koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler, bakkal ve fırınlar açık olacaktır.

        19 MAYIS NOTERLER VE PTT'LER AÇIK MI?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan banka, noter ve PTT şubeleri bir günlüğüne kapalı olacaktır. Vatandaşlar işlemlerini 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirebilecek.
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        Haberler Güncel 19 Mayıs Bankalar açık mı 2021? 19 Mayıs Çarşamba EFT ve havale yapılabiliyor mu? Yarın PTT ve noterler çalışıyor mu?